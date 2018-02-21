Belarus Futbol Federasyonu, hiç oynananmayan bir hazırlık maçında bahis yapıldığı gerekçesiyle 26 futbolcu ve yöneticilere ceza verdi.

Belarus'da Isloch ile Oshmyany takımları arasında oynanması planlanan hazırlık karşılaşması, bahis soruşturması altına girdi. Belarus Futbol Federasyonu, bu hazırlık maçına bahis oynayan 26 futbolcu ve yöneticiye ciddi cezalar verdi.

Hazırlık maçı, bahis şirketlerinde de yer alırken, takımların internet sitesinde de maç haberi yayınlandı.

MAÇ HİÇ OYNANMADI

Ancak, işin ilginç yanı böyle bir maçın hiç oynanmaması... Federasyon, 26 isme bahis cezası verirken bu maçın hiç oynanmaması ise kafalarda soru işareti yarattı.

Kaynak: haberinburada