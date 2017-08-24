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BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI


Büyük şehirlerde eylem hazırlığı yapan PKK'lı terörist yakalandı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Büyük Şehirlerde Eylem Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı(10/10)6

Siirt'te PKK'lı bir terörist, büyük şehirlerde eylem hazırlığı içindeyken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

YOLA DÖŞENEN PATLAYICININ DA FAİLİ

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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