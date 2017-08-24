BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Siirt'te PKK'lı bir terörist, büyük şehirlerde eylem hazırlığı içindeyken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
YOLA DÖŞENEN PATLAYICININ DA FAİLİ
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Kaynak: haberinburada
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