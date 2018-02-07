BÜYÜK SANAL PARA BİRİMLERİ YENİDEN YÜKSELİŞTE
Küresel piyasalarda robot yazılımlara bağlı otomatik işlemlerin etkisiyle gözlemlenen büyük çöküşün ardından, ABD ve Asya borsalarının toparlanmasıyla en yüksek hacimli ilk 5 kripto para birimi de yükseldi.
Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, küresel piyasalarda robot yazılımlara bağlı otomatik işlemlerin de etkisiyle gözlemlenen büyük çöküşün ardından ABD ve Asya borsalarının toparlanmasıyla en yüksek hacimli ilk beş kripto para birimi de yükseldi.
349,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Wall Street Borsası'nda yaşanan toparlanmanın etkisiyle Asya borsaları da hafta başından bu yana süren sert satışların ardından yeni günde artıya geçerken kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 34 milyar dolarak denk gelen yüzde 10.79'luk bir artışla 349 milyar 808 milyon dolara yükseldi.
SANAL PARALARDAKİ 24 SAATLİK DEĞİŞİMLER
Toplam bin 506 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi olan Bitcoin ise düne göre yüzde 18.03 artarak 7 bin 381 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 35.6'sını oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 34.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 24.47, Bitcoin Cash yüzde 13.66, Ripple yüzde 17.42 ve Cardano yüzde 19.78 arttı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar