

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen "Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi...