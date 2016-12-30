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BÜYÜK OPERASYONUN ARDINDAN...


BÜYÜK OPERASYONUN ARDINDAN...
Tarih : 30 Aralık 2016, 16:07
Puan Ver : Büyük Operasyonun Ardından...(5/10)2



Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen "Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.




Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi...




işbirlikçiler ve aranan şüphelilerin yakalanması, örgütün finans kaynağı uyuşturucu ekim alanlarının imhası ve imal edilmiş uyuşturucunun ele geçirilmesi amacıyla 27 Aralık'ta başlatılan operasyonun sona erdiği belirtildi.




Operasyon kapsamında biri terör propagandası, biri terör suçundan arananların da aralarında olduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp çalıntı kayıtlı 3 aracın operasyon bölgesinde ele geçirildiği aktarıldı.




Açıklamada 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, "keskin nişancı silahı monte hamili", 131 tabanca ile 138 av tüfeği fişeği, 30 içlik, 23 bere, 70 kilogram amonyum nitrat...




10 kilogram amonyum sülfat, 2 bilgisayar kasası, flaş bellek, 2 hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtilerek...




"Narko terörizmle mücadele kapsamında 5 ton 184 kilogram esrar ele geçirildi.




Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyonla ilgili adli işlemlere devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:habertürk
















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