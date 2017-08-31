BÜYÜK OPERASYON YOLDA: ŞIRNAK'TA 16 BÖLGE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Şırnak Valiliği, 1-15 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı 16 bölgenin 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bölgede büyük bir bir operasyon bekleniyor.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, büyük bir opersayonun sinyalleri verildi.
Valiliğin resmi internet sitesinde, 1-15 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı 16 bölgenin 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI İÇİN"
Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla aşağıda koordinatları belirtilen, İlimiz Silopi ilçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu, Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 1 Eylül 2017 (Dahil) - 15 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.
Açıklamada özel güvenlik bölgesi ilan edilen 16 bölgenin koordinatlarına yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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