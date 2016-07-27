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büyük operasyon.. aralarında yazarlar da var!

BÜYÜK OPERASYON.. ARALARINDA YAZARLAR DA VAR!

Darbe girişimi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 10:26
Puan Ver : Büyük Operasyon.. Aralarında Yazarlar Da Var!(9/10)10


Darbe girişimi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şahısların adreslerinde arama yapıyor. Operasyon kapsamında, eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay da gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu'nun talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.



Terör polisi, bu sabah erken saatlerden itibaren belirlenen adreslerde gözaltı ve arama işlemi yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne de olduğu iddia ediliyor.








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