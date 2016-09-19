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büyük memeler sağlığı olumsuz etkiliyor

BÜYÜK MEMELER SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Meme küçültme operasyonlarına sadece estetik kaygılarla baş vurulmuyor. Birçok sağlık sorununu da beraberinde getiren bu durum, hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan olumsuz sonuçlara yol açıyor.

Tarih : 19 Eylül 2016, 15:05
Puan Ver : Büyük Memeler Sağlığı Olumsuz Etkiliyor(5/10)7


Büyük ve sarkık olan memelerden deri, yağ ve meme dokusunun çıkarılması ile memelerin daha dik ve sıkı hale getirilmesi amacıyla yapılan meme küçültme ameliyatı, kadınların bir anlamda hayatını kurtarıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can İşler, büyük memelerin sağlığa olan olumsuz etkilerini anlattı.



MEME DOKUSU NEDEN BÜYÜR?



Kalıtsal özellikler, hormonal değişiklikler, fibrokistik mastopati, aşırı kilo alma, hamilelik sonrası veya emzirmeye bağlı nedenler meme dokusunu büyütebiliyor.








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