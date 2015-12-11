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‘büyük kısmı esad'a bir kısmı türkiye'ye‘

‘BÜYÜK KISMI ESAD'A BİR KISMI TÜRKİYE'YE‘

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Adam Szubin, IŞİD petrolünün büyük bir kısmını Esad yönetimine sattığını söyledi. Petrolün bir kısmının Kürt bölgesine gittiğini belirten Szubin IŞİD'in petrolü Türkiye'ye satabilecek yollar da bulduğunu kaydetti.

Tarih : 11 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : ‘Büyük Kısmı Esad'a Bir Kısmı Türkiye'ye‘(9/10)11


Müsteşar Vekili IŞİD'in karaborsada sattığı petrolden 40 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirterek “Sınırlarında sıkça oluşan delikleri kontrol etmeleri gerekiyor” diye konuştu. Suriye'nin kuzeyindeki Haseke eyaletine bağlı Tel Temir kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda en az 15 kişi yaşamını yitirirken 90 kişi de yaralandı. YPG kontrolündeki kente yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısının IŞİD tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.








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