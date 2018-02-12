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Büyük Kanyon'da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı

BÜYÜK KANYON'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

ABD'nin en önemli sembollerinden ve turistik bölgelerinden Büyük Kanyon'da bir tur helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Büyük Kanyon'da Helikopter Düştü: 3 Ölü, 4 Yaralı(6/10)2

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre tur helikopteri, yerel saatle Cumartesi akşamı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.



HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR



6 yolcusu ve pilotuyla 7 kişinin bulunduğu helikopterden 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve yaralanan 4 kişinin sabaha karşı Arizona'daki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi.



KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



"Papillion Havayolu" adlı firma tarafından işletilen helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığının vurgulandığı haberde, ölen ve yaralanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.



128 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Büyük Kanyon'da 1956 yılındaki ölümcül kazada 128 kişi hayatını kaybetmiş, bu kazanın ardından Amerikan Sivil Havacılık Kurumu kurulmuştu.



Yerel medyaya açıklamalarda bulunan havacılık avukatı Gary Robb, 2001 yılından bu yana bu bölgede ilk kez helikopter kazası yaşandığını belirterek, Büyük Kanyon'da uçan helikopter sayısının çok fazla olması nedeniyle her zaman bazı risklerin bulunduğunu aktardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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