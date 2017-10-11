BÜYÜK İSTANBUL PROJESİ, YIL SONUNDA TAMAMLANARAK İHALEYE ÇIKACAK
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi kapsamında deniz dibi sondajlarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Arslan, projenin bu yılın sonunda tamamlanarak ihaleye çıkacağını belirtti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, etüt proje çalışmaları başlayan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi kapsamında deniz dibi sondajlarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yılın sonunda proje çalışmaları tamamlanarak 2018'de yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ihalesine çıkılacak" dedi
İKİ KITA ARASI 5 DAKİKA
İki kıta arası geçişin 5 dakikaya düşmesinin konforunun görüldüğüne işaret eden Arslan, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan teknik çalışmalar sonucu Marmaray ile Avrasya Tüneli'ni bir araya getirecek Üç Katlı Büyük İstanbul Treni Projesi'ni hayata geçireceklerini bildirdi.
Arslan, etüt proje çalışmaları kapsamında deniz dibi sondajlarının yapıldığını aktararak, bu yılın sonunda proje çalışmalarının tamamlanacağını dile getirdi.
"İNCİRLİ'DEN SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE UZANACAK"
2018 yılında YİD modeliyle yapım ihalesine çıkılacağının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:
"İncirli'den yer altına girecek raylı sistem, Mecidiyeköy'den, Zincirlikuyu'dan denizin altından geçecek, Söğütlüçeşme'den girip Kadıköy-Kartal'a, Marmaray'a bağlanmış olacak. Avrupa yakasında Hasdal'dan yer altına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık'tan çıkarak TEM'e bağlanacak. Bu, karayolu taşımacılığında otomobiller için önemli bir avantaj olacak, raylı sistem anlamında çok daha önemli bir avantaj. Marmaray, Halkalı'dan Gebze'ye kadar bütün raylı sistemlerle entegre olarak gidiyor. Bu da onun bir benzeri olarak İncirli'den Sögütlüçeşme'ye kadar birçok raylı sistemle entegre olacak, günde 6,5 milyon yolcunun taşındığı raylı sistemleri entegre edecek. İnsanların kapısından çıktığı zaman bir başka hatta aktarma yaparak, raylı sistemle seyahatini devam ettirmesi anlamına geliyor. Çok önemli bir proje ve önemli mesafe katettik. Önümüzdeki yıl ihalesini gerçekleştirip, yapım süreçlerini başlatmış olacağız."
Kaynak: haberinburada
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