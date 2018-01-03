Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişinde çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri, paralarını aldı.



Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri tarafından alındığı bildirildi.



İKRAMİYE ÇEYREK BİLETLERE İSABET ETTİ



İdareden yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin "9794035" numaralı çeyrek biletlere isabet ettiği hatırlatıldı.Talihlilerin, çekiliş sonucunda bu biletlere çıkan büyük ikramiyelerini İdareye başvurarak aldığı kaydedildi.



























Kaynak: haberinburada



