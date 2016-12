Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak.



Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor.