

Göktaşının 6 Şubat'ta atmosfere girdiği ve yaşanan patlamayla 13 bin ton TNT patlayıcısı düzeyinde enerjinin açığa çıktığı bildirildi.







Bu, 2013 yılından bu yana dünyanın atmosferine giren en büyük göktaşı.







2013'te Rusya'da Ural Dağları'na düşen göktaşı binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.







Ateş topu olarak havada seyreden göktaşı binaları sallayarak pencerelerin kırılmasına neden olmuştu.







Ural'a düşen göktaşının yaydığı enerji 500 bin ton TNT patlayıcısına eşitti.







Şubat ayı başında atmosfere giren büyük göktaşının okyanus yüzeyine 30 kilometre kala bütünüyle yandığı için fark edilmediği düşünülüyor.



NASA ölçümlerine göre her yıl 30 küçük meteor dünya atmosferinde yanıyor.







Yerkürenin çoğu suyla kaplı olduğu için göktaşları çoğunlukla okyanuslara düşerek insan nüfusunu etkilemiyor.