O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

büyük göktaşı atlas okyanusu üstünde patladı

BÜYÜK GÖKTAŞI ATLAS OKYANUSU ÜSTÜNDE PATLADI

Büyük bir göktaşı Atlas Okyanusu'nun üstünde atmosfere girerek Brezilya sahil şeridi üzerinde yanmaya başladı ve atmosferde infilak etti.

Tarih : 25 Şubat 2016, 09:19
Puan Ver : Büyük Göktaşı Atlas Okyanusu Üstünde Patladı(10/10)10


Göktaşının 6 Şubat'ta atmosfere girdiği ve yaşanan patlamayla 13 bin ton TNT patlayıcısı düzeyinde enerjinin açığa çıktığı bildirildi.



Bu, 2013 yılından bu yana dünyanın atmosferine giren en büyük göktaşı.



2013'te Rusya'da Ural Dağları'na düşen göktaşı binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.



Ateş topu olarak havada seyreden göktaşı binaları sallayarak pencerelerin kırılmasına neden olmuştu.



Ural'a düşen göktaşının yaydığı enerji 500 bin ton TNT patlayıcısına eşitti.



Şubat ayı başında atmosfere giren büyük göktaşının okyanus yüzeyine 30 kilometre kala bütünüyle yandığı için fark edilmediği düşünülüyor.

NASA ölçümlerine göre her yıl 30 küçük meteor dünya atmosferinde yanıyor.



Yerkürenin çoğu suyla kaplı olduğu için göktaşları çoğunlukla okyanuslara düşerek insan nüfusunu etkilemiyor.








Etiketler: Büyük  Göktaşı  Atlas  Okyanusu  Üstünde  Patladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER