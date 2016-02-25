BÜYÜK GÖKTAŞI ATLAS OKYANUSU ÜSTÜNDE PATLADI
Büyük bir göktaşı Atlas Okyanusu'nun üstünde atmosfere girerek Brezilya sahil şeridi üzerinde yanmaya başladı ve atmosferde infilak etti.
Göktaşının 6 Şubat'ta atmosfere girdiği ve yaşanan patlamayla 13 bin ton TNT patlayıcısı düzeyinde enerjinin açığa çıktığı bildirildi.
Bu, 2013 yılından bu yana dünyanın atmosferine giren en büyük göktaşı.
2013'te Rusya'da Ural Dağları'na düşen göktaşı binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Ateş topu olarak havada seyreden göktaşı binaları sallayarak pencerelerin kırılmasına neden olmuştu.
Ural'a düşen göktaşının yaydığı enerji 500 bin ton TNT patlayıcısına eşitti.
Şubat ayı başında atmosfere giren büyük göktaşının okyanus yüzeyine 30 kilometre kala bütünüyle yandığı için fark edilmediği düşünülüyor.
NASA ölçümlerine göre her yıl 30 küçük meteor dünya atmosferinde yanıyor.
Yerkürenin çoğu suyla kaplı olduğu için göktaşları çoğunlukla okyanuslara düşerek insan nüfusunu etkilemiyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar