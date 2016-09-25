

Büyük göğüslü biriyseniz hayat her zaman kolay olmayabilir. Büyük göğüslü kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için uzmanlar 8 önemli tavsiyede bulunuyor.



İşte büyük göğüslü kadınlara 8 önemli tavsiye:



1) Beğendiğiniz bikininin altı tam oluyorsa üstü kesin küçük gelir. Alt ve üst parçaları ayrı almayı tercih edin.



2) Sırtı açık kıyafetler size göre olmayabilir. Siz de sırt değil göğüs dekoltesi tercih edin.



3) Resimli tişörtler 3 boyutlu gibi görünebilir ve genişleyebilir. Büyük değil ufak baskılı tişörtler tercih edin.



4) Çift sıra düğmeli kıyafetler tercih etmeyin. Tek sıra veya asimetrik şekilde kapanan kıyafetler kullanın.



5) Kolyeler asla durması gereken yerde durmaz. Uzun değil daha kısa kolyeler tercih edin.



6) Resmi olmak istersiniz ancak gömleğin düğmeleri kavuşmaz. Daha bol kesimli gömlekler tercih edin.



7) Askısız sütyenler pek de yakın dostunuz değildir. Daha rahat ve göğüsleri ufak gösteren sütyenler kullanın.



8) Alçak yakalı bluzlar tercih ettiğinizde göğüslerinizin arası kırıntı ile dolabilir. Daha yüksek yakalı bluzlar giyin.







