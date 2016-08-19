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büyük göğüs kamburluğa sebep oluyor

BÜYÜK GÖĞÜS KAMBURLUĞA SEBEP OLUYOR

Göğüs küçültme veya meme küçültme (reduction mammaplasty) ameliyatlarının normalden büyük ve sarkmış olan göğsü normal boyut ve dikliğine kavuşturmak için yapılan ameliyatlar olduğunu...

Tarih : 19 Ağustos 2016, 16:17
Puan Ver : Büyük Göğüs Kamburluğa Sebep Oluyor(0/10)


Göğüs küçültme veya meme küçültme (reduction mammaplasty) ameliyatlarının normalden büyük ve sarkmış olan göğsü normal boyut ve dikliğine kavuşturmak için yapılan ameliyatlar olduğunu söyleyen Uzman Op. Dr. Can İşler, “Yapılan ameliyatla büyük ve sarkık olan memelerden deri, yağ ve meme dokusu çıkarılır; memeler daha küçük, hafif, sıkı ve dik hale getirilir” dedi.  

 

  Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can İşler, göğüs dokusunun kalıtsal özellikler, hormonal değişiklikler, fibrokistik mastopati, aşırı kilo alma, hamilelik sonrası veya emzirmeye bağlı olarak büyüdüğünü söyledi. İşler, “Normalden büyük olan memeler kişiye fiziksel ve psikolojik olarak büyük rahatsızlıklar verir. Memenin aşırı iri olması, omuzlarda sütyen askılarının yaptığı baskıya bağlı izlere, kronik göğüs ağrısına, baş, boyun, sırt ve bel ağrısına, kamburluk gibi duruş bozukluğuna neden olur. Kol ve el sinirlerinin omuzda sıkışmasına bağlı ellerde uyuşma ve güç kaybı meydana gelir. İri meme dokusunun altında aşırı terleme, kötü koku, sürtünmeye bağlı pişikler, egzama veya mantar enfeksiyonları, yaralar oluşur. Nefes almada güçlük çekilebilir, sınırlı fiziksel aktivite ve spor yapamamaya bağlı şişmanlığa yol açar. Aşırı iri meme, giysi seçimi konusunda zorluklar yaratır, kadında sosyal sıkıntılara sebep olur, kendisini aşırı utangaç ve çekingen hissetmesine yol açar” ifadelerini kullandı.








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