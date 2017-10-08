Katalonya`da henüz bağımsızlık açıklanması yapılmadan, bazı büyük firmalar şimdiden bölgeden merkezlerini taşımaya başladı.

Katalonya bölgesinin başkenti Barselona'da merkezleri bulunan CaixaBank, enerji firması Gas Natural Fenosa ve Dogi International taşınacaklarını açıkladı.

CAIXABANK MERKEZİNİ VALENCIA'YA TAŞIYACAK

İspanya'nın en büyük üçüncü bankası olan CaixaBank, merkezini Valencia'ya taşıyacağını duyurdu. Firma taşınma kararına gerekçe olarak önceliklerinin müşterilerini, hissedarlarını ve çalışanlarını korumak olduğuınun altını çizdi.

Benzer bir açıklama da enerji şirketi Gas Natural Fenosa'dan geldi. Şirket, son dönemde yaşanan olaylardan kaynaklı belirsizlik nedeniyle merkezini taşıma kararı aldı. Alınan kararın en önemli motivasyonunun müşteriler, çalışanlar, kreditörler ve hissedarları koruma olduğu ifade edildi.

ORYZON MADRİD'E TAŞINIYOR

Perşembe günü de Banco Sabadell merkezini Barselona'dan Alicante'ye taşıyacağını duyurmuştu. Öncesinde ise bioteknoloji firması Oryzon Genomics, operasyonel verimlilik ve yatırımcı ilişkilerini öne çıkararak merkezini Madrid'e taşıyacağını açıkladı.

7 BİN 100 ŞİRKET BULUNUYOR

İspanya'nın ekonomik açıdan en güçlü bölgesi olan Katalonya'da, aralarında Volkswagen, Cisco ve Nissan gibi şirketlerin de olduğu 7 bin 100 yabancı şirket faaliyet gösteriyor. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada