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büyük firarın sonu ölüm oldu

BÜYÜK FİRARIN SONU ÖLÜM OLDU

New York'taki hapishaneden 22 gün önce firar eden mahkûmlardan biri Kanada sınırında ölü olarak ele geçirildi

Tarih : 28 Haziran 2015, 10:50
Puan Ver : Büyük Firarın Sonu Ölüm Oldu(6/10)3


20 günde bulundu

ABD'nin New York eyaletindeki Clinton cezaevi'nden 6 Haziran günü firar eden iki mahkumdan biri, polis tarafından vurularak öldürüldü. Firar eden mahkumlardan 34 yaşındaki David Sweat ile 48 yaşındaki Richard Matt, ‘Esaretin Bedeli' filmini aratmayan bir firar gerçekleştirmişti. Firarın ardından 2 bin kişilik ekibin başlattığı arama çalışmalarında Matt, 22 günün ardından Kanada sınırına yakın küçük bir köyde polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

 

‘Teslim ol' çağrısına uymadı

New York Valisi Andrew Cuomo, gümrük ve devriye ajanlarının da yer aldığı ekibin helikopterler yardımıyla Matt'e ulaştığını belirtti. Operasyonu yürüten komiser Joseph D'Amico, ellerini havaya kaldırarak teslim olmasını istetenen Matt'in bu uyarıyı dikkate almaması üzerine ateş açıldığını aktardı.








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