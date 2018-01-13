Manchester City'in İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Ligde üst üste dördüncü kez ayın teknik direktörü seçilen ilk isim oldu ve adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü seçildi.

ADINI PREMIER LİG TARİHİNE YAZDIRDI

Aralık ayında Manchester ekibiyle çıktığı yedi maçta altı galibiyet, bir beraberlik elde eden İspanyol çalıştırıcı, üst üste dört kez bu ödüle layık görülen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane, ayın futbolcusu ödülünü alırken, Bournemouth forması giyen Jermain Defoe'nun Crystal Palace'a attığı gol de aralık ayının golü seçildi.

Kaynak: haberinburada