Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
Arda Turan'dan Barcelona'ya Duygusal Veda
Tarihi Çark! Taraftar 3 Yıl Önceki Videosunu Paylaşıyor
Ringde Başına Darbe Alan Genç Sporcu Yoğun Bakıma Alındı
İngilizler Cenk Tosun'u Dünya Yıldızına Benzetti
Mehmet Demirkol'dan Arda Yorumu: Büyük Bir Başarı
Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
Bayern Münih Bayer Leverkusen'i Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Galatasaraylı Maicon: Buraya Gelmemi Lugano Söyledi
Büyük Rezalet! Rus Ekibinden Irkçı Paylaşım
Burak Yılmaz: Gelen Teklifler Var Ama Ayrılma Gibi Bir Düşüncem Yok
Rusya İçişleri Bakanlığı, Tatil Yapılabilecek Ülkelerden Türkiye'yi Çıkardı
Kartal'ın Kadrosuna Katmak İstediği Yıldız, Sağlık Kontrolünden Geçti
Fikret Orman'dan Londra'ya Transfer Seferi
Büyük Başarı! Guardiola, Premier Lig Tarihine Geçti
Voleybol Maçında Taraftar Bıçakla Sahaya Girdi
Resmen Açıklandı! İşte Moussa Sow'un Yeni Takımı
Abdullah Avcı, Arda'yı Açıkladı: Olma İhtimali Yüzde 50'nin Üstünde
Aykut Kocaman: Fernandao Hiçbir Yere Gitmeyecek!
Antalyaspor'da Nasri Skandalı! Sözleşmesindeki Detaylar Ortaya Çıktı

Büyük başarı! Guardiola, Premier Lig tarihine geçti

BÜYÜK BAŞARI! GUARDİOLA, PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Manchester City'in İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Ligde üst üste dördüncü kez ayın teknik direktörü seçilen ilk isim oldu ve adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 16:30
Puan Ver : Büyük Başarı! Guardiola, Premier Lig Tarihine Geçti(6/10)2

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü seçildi.

ADINI PREMIER LİG TARİHİNE YAZDIRDI

Aralık ayında Manchester ekibiyle çıktığı yedi maçta altı galibiyet, bir beraberlik elde eden İspanyol çalıştırıcı, üst üste dört kez bu ödüle layık görülen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane, ayın futbolcusu ödülünü alırken, Bournemouth forması giyen Jermain Defoe'nun Crystal Palace'a attığı gol de aralık ayının golü seçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyük  Başarı  Guardiola  Premier  Lig  Tarihine  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER