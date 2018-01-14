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Büyük ayrılıkta bomba olay! Ahmet Kural terk edildiğini bilmiyor mu

BÜYÜK AYRILIKTA BOMBA OLAY! AHMET KURAL TERK EDİLDİĞİNİ BİLMİYOR MU

Ayrılık haberinin ardından, Ahmet Kural'ın Sıla ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmaması akıllara "Ahmet, Sıla'nın kendisini terk ettiğini bilmiyor mu?" sorusunu getirdi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Büyük Ayrılıkta Bomba Olay! Ahmet Kural Terk Edildiğini Bilmiyor Mu(9/10)5

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı.

Sılan, Instagram'da Ahmet Kural'la birlikte çekildikleri tüm fotoğraflarını silerken, Ahmet, Sıla ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmadı.

TAKİPTEN ÇIKARIP FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Durum Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.

"SILA'NIN KENDİSİNİ TERK ETTİĞİNİ BİLMİYOR MU?"

Ayrılık haberinin resmiyet kazanmasının ardından ortaya çıkan bir durum akıllara, "Ahmet Kural, Sıla'nın kendisini terk ettiğini bilmiyor mu?" sorsunu getirdi.

Ünlü oyuncu 22 Eylül'de Sıla ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmadı.

İşte Ahmet Kural'ın kaldırmadığı paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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