BÜYÜK ACI ŞEHİT OLDUKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Özdere'nin ilk eşi ve iki çocuğunun da vefat ettiği öğrenildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken geçici görev için Şırnak'a giden ve teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Özdere'nin ilk eşi ve iki çocuğunun vefat ettiği öğrenildi.
Alınan bilgi ve iddialara göre, ilk eşi Şerife Özdere'den iki çocuğu olan şehit Özdere'nin, iki çocuğu da kısa bir süre yaşadıktan sonra vefat etti.
İki çocuğunu da kaybeden anne Şerife Özdere de akciğer kanserine yakalanarak bir yıl içerisinde vefat etti.
İki çocuğu ve eşini kaybeden Bayram Özdere, bir süre sonra Fazilet Özdere ile ikinci bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden Canan adında 13 yaşında bir kız çocuğu olan Bayram Özdere, Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.
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