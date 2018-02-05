ABD'nin en büyük spor organizasyonu olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı Super Bowl'da New England Patriots'u yenen Philadephia Eagles, kupayı kazandı.

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen mücadelede, ABD Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) normal sezonu 13 galibiyet, 3 yenilgiyle kendi konferanslarında zirvede tamamlayan Philadelphia Eagles ve New England Patriots karşı karşıya geldi.

39. SUPER BOWL'UN RÖVANŞI OLDU

Şubat 2005'te oynanan ve Patriots'ın Eagles'ı 24-21 mağlup ettiği 39. Super Bowl maçının rövanşı olarak görülen müsabaka, büyük mücadeleye ve bazı rekorlara sahne oldu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bulunan U.S. Bank Stadı'nda oynanan maça, geçen senenin şampiyonu olan Patriots'a karşı kazanma ihtimali daha düşük gösterilen Eagles hızlı başladı.

EAGLES İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İlk çeyreği 9-3 önde tamamlayan Eagles, ikinci periyodun sonuna doğru sürpriz bir oyunla "touchdown" kaydetti ve ilk yarıyı 22-12 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte 40 yaşındaki tecrübeli oyun kurucusu Tom Brady'nin başarılı "touchdown" paslarıyla skor farkını kapatan Patriots, dördüncü periyodun ilk dakikalarında 33-32 öne geçti.

PHILADEPHIA MAÇI KAZANDI

Ancak Eagles'ın yedek oyun kurucusu Nick Foles'un başarılı paslarıyla skorda yeniden öne geçen Philadelphia temsilcisi, Brady'nin son saniyelerde attığı 51 yardlık pası da engellemeyi başardı ve müsabakayı 41-33 kazandı.

Böylece tarihindeki ilk Super Bowl zaferini elde eden Eagles, Aralık 1960'tan bu yana ilk defa NFL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

REKORLAR KIRILDI

Müsabakada iki takımın hücumda elde ettiği yard miktarı bin 152 olurken, bu NFL play-off ve Super Bowl maçlarında en çok kaydedilen yard olarak tarihe geçti.

Maçtan bir gün önce bu sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görülen Brady karşılaşmada kendi adına 505 yard pas elde ederken, NFL play-off ve Super Bowl tarihinde bir maçta tek bir oyuncu tarafından elde edilen yard miktarı rekorunu da kırmış oldu.

Ayrıca Patriots'ın elde ettiği 33 sayı, Super Bowl tarihinde kaybeden takım tarafından ulaşılan en yüksek sayı oldu.

THY SPONSOR OLDU

ABD televizyon kanalı NBC'nin maç öncesi yorum programı, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda sunuldu.

Maçın ilk çeyreğinde yayınlanan THY reklamında, ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz rol aldı.

THY'nin reklamı, McDonald's, Pepsi ve Toyota gibi dünyaca ünlü markaların reklamlarıyla 52. Super Bowl'da boy gösterdi.

Kaynak: haberinburada