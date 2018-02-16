BÜTÜN İLİ KORKU SARDI! FUHUŞ YAPAN 5 KADINDA BULAŞICI HASTALIK ÇIKTI
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 24 kişiden 16'sı tutuklandı.
4 OTEL VE 3 GAZİNOYA OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mut Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ilçede fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etmek suçlarından 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
38 KADINDAN 5'İNDE HASTALIK TESPİT EDİLDİ
Fuhuş yaptığı ileri sürülen 38 kadından 5'inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi. Kadınlardan yabancı uyruklu 35'i gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Kaynak: haberinburada
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