O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bütçe kanunu tasarısı meclis'e indi

BÜTÇE KANUNU TASARISI MECLİS'E İNDİ

2017 yılı 'Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı' görüşmeleri başladı

Tarih : 05 Aralık 2016, 15:28
Puan Ver : Bütçe Kanunu Tasarısı Meclis'e İndi(6/10)3


Meclis'in, aralıksız 12 gün sürecek 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından bugünkü birinci turda; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunumunun ardından parti grupları söz alacak. Liderlerden sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe üzerinde konuşacak. AKP grubu adına Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve Mehmet Muş, MHP Grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, kürsüye çıkacak. Hükümet adına ise eleştirileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıtlayacak. Gruplar adına konuşma süreleri 1'er saat olacak.



13.00 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda başladı.



 



kaynak:t24








Etiketler: Bütçe  Kanunu  Tasarısı  Meclis  E  İndi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER