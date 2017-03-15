Bütçe İki Ayda 4,6 Milyar Lira Fazla Verdi
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bütçe iki ayda 4,6 milyar lira fazla verdi

BÜTÇE İKİ AYDA 4,6 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Bütçe gerçekleşmeleri hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir" ifadesini kullandı.

Tarih : 15 Mart 2017, 16:45
Puan Ver : Bütçe İki Ayda 4,6 Milyar Lira Fazla Verdi(6/10)7


Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın şubat ayı ve ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.



BÜTÇE İKİ AYDA 4,6 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ



Bütçe gerçekleşmelerinin hedeflerle uyumlu seyrettiğine işaret eden Ağbal, şubatta bütçenin 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirtti.



Yılın ilk iki ayında 16,3 milyar lira faiz dışı fazla elde edildiğini bildiren Ağbal, ocak-şubat döneminde toplam harcamaların 101,1 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 89,4 milyar lira olduğunu ifade etti.



Bütçe gelirlerinin ise ocak-şubat döneminde 105,7 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Ağbal, bu dönemde vergi gelirlerinin 88,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 17,3 milyar lira olduğunu kaydetti.



 



kaynak:sabah








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