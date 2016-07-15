

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.







Geçen yıl Haziran'da 3.2 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl aynı ayda 7.9 milyar lira açık verdi. Bütçe bu yıl haziranda 5.7 milyar lira faiz dışı açık verdi, geçen yıl aynı ayda 4.9 milyar lira fazla vermişti.







Ağbal, Haziran'da bütçe giderlerindeki artışın geçmişte başka aylardaki ödemelerin bu yıl hazirana kayması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Ağbal, dönemsel kaymalar haricinde bütçede öngörülmeyen olağan üzeri harcama olmadığını belirtti.







Bütçe gelirleri haziranda yüzde 11.4 artarak 44.1 milyar lira oldu. Vergi gelirleri hazıranda yüzde 9.7 artışla 33.2 milyar lira oldu.







6 AYDA 1,1 MİLYAR FAZLA VERDİ







Bütçe ilk 6 ayda 1.1 milyar lira fazla verdi. Maliye Bakanı, ilk 6 aylık dönemde bütçe gerçekleşmelerinin geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi olduğunu belirtti.







Vergi dışı gelirler ilk 6 ayda yüzde 36.6 artarken, bunda Merkez Bankası temettü gelirleri, Hazine'nin faiz gelirleriyle, özelleştirme etkili oldu.