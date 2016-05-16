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bütçe fazlası nisanda 5.4 milyar tl oldu

BÜTÇE FAZLASI NİSANDA 5.4 MİLYAR TL OLDU

Merkezi yönetim bütçesi, hem nisanda hem de ocak-nisan döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 12:53
Puan Ver : Bütçe Fazlası Nisanda 5.4 Milyar Tl Oldu(10/10)8


Maliye Bakanlığı'nca, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.



Merkezi yönetim bütçesi, hem nisanda hem de ocak-nisan döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi.



Nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 49,7 milyar liraya, bütçe giderleri de yüzde 6,6 artış kaydederek 44,3 milyar liraya ulaştı.



Bütçe gelirleri ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 181,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 9,9 artarak 176 milyar lira oldu.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yılın ilk 4 ayında elde edilen bu sonuçlar, hükümetimizin mali disiplini kararlılıkla devam ettirdiğini göstermektedir. Yılın geri kalan döneminde de mali disiplini esas almaya devam edeceğiz" dedi.








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