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bütçe fazlası 12 yılın zirvesinde!

BÜTÇE FAZLASI 12 YILIN ZİRVESİNDE!

Bütçe Mayıs'ta 3.7 milyar TL fazla verdi. Beş aylık dönemde 9,1 milyar lirayla 2004'ten bu yana en yüksek bütçe fazlası verildi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 12:11
Puan Ver : Bütçe Fazlası 12 Yılın Zirvesinde!(10/10)12


Bütçe fazlası beş aylık dönemde 12 yılın zirvesine çıktı. Bütçe Mayıs'ta 3.7 milyar TL fazla verdi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, aynı dönemde faiz dışı fazla 8.7 milyar TL olarak gerçekleşti.



Bütçe Ocak-Mayıs döneminde 9.1 milyar TL fazla verirken; faiz dışı fazla 33.3 milyar TL oldu. Yılın 5 ayında 2004'ten bu yana en yüksek bütçe fazlası verildi. Aynı dönemde faiz dışı fazla rakamı da son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.



AĞBAL: GELİRLERDEKİ GÜÇLÜ SEYİR ETKİLİ OLDU



Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Yüksek bütçe performansında gelirlerdeki güçlü seyir belirleyici olmuştur. Özellikle gelir ve kurumlar vergisi bir önceki yılın ilk beş ayına göre yüzde 16,2 oranında hızla artarak 58,9 milyar TL'ye ulaşmıştır. Yine aynı dönemde ÖTV ve dahilde alınan KDV gelirleri yüzde 12 civarında artarak vergi gelir artışını desteklemiştir. Ancak dış ticaretteki zayıf seyre bağlı olarak ithalden alınan KDV yüzde 2,9 ile sınırlı oranda artmıştır.



Vergi dışı gelirler ise teşebbüs ve mülkiyet ile sermaye gelirlerinin öncülüğünde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 artarak 47,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. "








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