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bütçe ağustosta fazla verdi

BÜTÇE AĞUSTOSTA FAZLA VERDİ

Bütçe, ağustosta 3,6 milyar lira, ocak-ağustos döneminde 4,9 milyar lira fazla verdi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 12:43
Puan Ver : Bütçe Ağustosta Fazla Verdi(6/10)7


Bütçe ağustosta fazla verdi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamasına göre bütçe, ağustosta 3,6 milyar lira, ocak-ağustos döneminde 4,9 milyar lira fazla verdi.



Ağbal "2015 yılının ilk sekiz ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon TL olduğu göz önüne alındığında bu yıl bütçe performansında 4,2 milyar TL'lik bir iyileşme olduğu görülmektedir" değerlendirmesini yaptı.



Faiz dışı fazla performansına bakıldığında, ağustos ayında 8,4 milyar TL, ocak-ağustos döneminde 40,3 milyar TL fazla verildi.








Etiketler: Bütçe  Ağustosta  Fazla  Verdi    haber

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