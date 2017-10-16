Türkiye'de bütçe açığı, Eylül ayında 6,4 milyar lira olurken, bu rakam Ocak-Eylül dönemi için 31,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe, eylül ayında 6,4 milyar lira açık verdi. 9 aylık açık 31,6 milyar dolar oldu. Ocak-eylülde bütçe giderleri 488,2 milyar TL, gelirleri 456,6 milyar TL olarak gerçekleşti.EYLÜL AYI VERGİ GELİRİ 41.8 MİLYAR LİRA

Eylül ayında vergi gelirleri 41,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Bakan Ağbal, "Son bir yılda 1 milyonun üzerinde bir istihdamı yakaladık. İstihdamdaki artış bütün sektörlerde var" dedi.İHRACATTAKİ HEDEF

Verileri açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomik göstergelerde genele yaygın bir iyileşme olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, ihracat tarafında çok güçlü bir performans öngördüklerini belirterek, yıl sonunda ihracat rakamını 156,5 milyar doların üzerine çıkarmayı umduklarını bildirdi.

Ağbal'ın konuşmasındaki satır başları şöyle;

2018 BÜTÇE HEDEFLERİ

Detaylara geçmeden önce temel büyüklükleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 yılında bütçe 762.8 milyar lira olacak. Faiz hariç giderlerimiz 691 milyar lira, bütçe gelirlerimiz 696.8 milyar lira, vergi gelirlerimiz 599 milyar lira, bütçe açığımız ise 65.9 milyar lira olacak. 2018 yılında bütçe açığımızın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını ön görüyoruz.

2002 yılında iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 43.2'si faiz harcamalarınıza giderken bu rakamı hep aşağı çektik. 2018 yılında bu oranı yüzde 9.4 olacak şekilde düzenledik. Eskiden bütçenin yarısı faiz giderken, şimdi bütçenin yüzde 90'dan fazlası vatandaşa hizmet olmaya gidecek. 2018 bütçesinde faiz dışı fazla 5.8 milyar TL tahmin ediliyor.

2006 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faiz harcamalarına gidiyordu. 2018 yılında ise 12 lirası faiz gidiyor.

"EĞİTİME AYRILAN KAYNAK ARTIYOR"

Eğitime ayırdığımız kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkarıyoruz. 2018 yılında vergi gelirlerinin her 100 liradan 22 lirasını eğitime harcayacağız.

Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Özel okul giden öğrencilere öğrenim desteği için 1.5 milyar lira bütçemizden kaynak ayırıyoruz.

Öğrencilerimiz harç ödemeden kayıt olabiliyorlar. Birinci öğretim ve açık öğretim harç desteği olarak 600 milyon lira kaynağı veriyoruz. Pansiyonlarda barınan öğrencilerimize bütçemize 1 milyar 100 milyon lira destek ayırdık. Ücretsiz kitap için bütçemizden 600 milyon lira ayırdık. Dershaneleri kaldırdık, takviye kursları başlattık. Bu eğitim yardımı için 1.6 milyar lira ilave kaynak koyduk.

Engelli vatandaşlarımıza yeni programlar başlattık. Engelli çocuklarımızın eğitim giderlerinin devlet olarak karşılanması biriydi bunlardan. Bunun için de 2.6 milyar lira kaynak ayırdık.

"BURS VE KREDİLER 470 LİRAYA AYLIK ÇIKACAK"

Yüksek öğretime 2002 yılında ayırdığımız kaynak sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden ayırdığımız kaynağı da iki kat artırmış olduk. Bundan sonraki dönemde de daha çok kaynak ayırmaya devam edeceğiz.

Burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.

"196.7 MİLYAR LİRA KEFALET SAĞLANMIŞ DURUMDA"

Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kefalet sağlanmış durumda. Kredi Garanti Fonu uygulamaları kapsamında bugüne kadar oluşturulan kredi hacmi 219 milyar liraya ulaştı. 2018 bütçemizde 3 milyar lira kaynak ayırdık. Bu 3 milyar lira reel sektörün karşılaşacağı kredi risklerinin teminatı olarak devlet tarafından karşılanmış olacak.

AĞBAL'DAN MTV AÇIKLAMASI

Yeni bir sistem değişikliği var. 2018 yılındaki MTV artışlarından bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Bu sistemde aracın değeri ne olursa olsun motor silindir hacmi aynı ise aynı miktarda vergi veriyorsunuz. 2017 yılında 1600 CC vergili değeri 70 bin lira değerinde araç aldınız. Siz buna bin 70 lira vergi veriyorsunuz. 2018 yılında biz ilk defa trafiğe yeni çıkacak araçlar için yeni bir vergi sistemi getiriyoruz.

Kaynak: haberinburada