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büşra'nın kalbine aşık oldum

BÜŞRA'NIN KALBİNE AŞIK OLDUM

Sevgilisi Büşra Pekin ile sürekli güldüklerini söyleyen Üner “Büşra da ben de sürekli gülüyoruz. Büşra yemek yapmayı çok seviyor ama vakti olmadığından yapamıyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:47
Puan Ver : Büşra'nın Kalbine Aşık Oldum(7/10)9


Sevgilisi Büşra Pekin ile sürekli güldüklerini söyleyen Üner “Büşra da ben de sürekli gülüyoruz. Büşra yemek yapmayı çok seviyor ama vakti olmadığından yapamıyor. Bende ona börek ve sarma yapıyorum” diye konuştu. Sosyal medya kullanıcılarının ‘Büşra deyince aklınıza ilk ne geliyor? sorusuna Ersay Üner “benim için maneviyat çok önemli. Büşra'nın kalbine aşık oldum” şeklinde konuştu.



 



kaynak:sözcü








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