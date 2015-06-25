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büşra ayaydın 'aşk zamanı'nda!

BÜŞRA AYAYDIN 'AŞK ZAMANI'NDA!

Büşra Ayaydın Yavuz Bingöl'ün kızını oynayacak!

Tarih : 25 Haziran 2015, 13:44
Puan Ver : Büşra Ayaydın 'aşk Zamanı'nda!(7/10)4


Büşra Ayaydın Yavuz Bingöl'ün kızını oynayacak!



Atv de yayınlanacak olan yapımcılığını Medyalap'ın yaptığı başrolleri  Deniz Uğur, Yavuz Bingöl, Ali Ersan Duru, Bekir Aksoy, Burcu Binici, Müge Bayramoğlu, Sarvan Çankar'ın rol aldığı “Aşk Zamanı “ adlı dizinin kadrosuna güzel oyuncu Büşra Ayaydın dahil oldu. Ayaydın dizi de Yavuz Bingöl'ün beş kızından birini canlandıracak.








Etiketler: Büşra  Ayaydın    Aşk  Zamanı  Nda    haber

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