

Büşra Ayaydın Yavuz Bingöl'ün kızını oynayacak!



Atv de yayınlanacak olan yapımcılığını Medyalap'ın yaptığı başrolleri Deniz Uğur, Yavuz Bingöl, Ali Ersan Duru, Bekir Aksoy, Burcu Binici, Müge Bayramoğlu, Sarvan Çankar'ın rol aldığı “Aşk Zamanı “ adlı dizinin kadrosuna güzel oyuncu Büşra Ayaydın dahil oldu. Ayaydın dizi de Yavuz Bingöl'ün beş kızından birini canlandıracak.