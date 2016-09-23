Buklet ürünleri sektörünün önde gelen 12 firma temsilcisi bir araya gelerek, Buklet Ürünleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği – BUSİD’i kurdu.



Buklet ürünleri sektörünün önde gelen 12 firma temsilcisi bir araya gelerek, Buklet Ürünleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği – BUSİD'i kurdu. Turizm sektörünün vazgeçilmez ürünlerini üreten ve buklet sektörünün hak ettiği saygınlığın kazandırılmasının esas alındığı oluşum ile turizm sektörüne katkısı kadar sektörel kalkınmanın da önü açılacak…



Dünyada ve ülkemizde gelişen turizm sektörü ile birlikte konukların ağırlanması ve memnuniyetinin de sürekliliğini sağlamasında önemli bir yeri olan buklet ürünlerini üreten ve satışları ile katma değer sağlayan, ülkemizin en önemli sektörlerinden turizme ürün tedariği sağlayan buklet sektörü de kurulan dernek çatısı altında bir araya geldi.



Konaklama hizmeti veren işletmelerin müşterilerinin kullanımına sunduğu her türlü temizlik, kozmetik malzemeleri ve kullan-at yiyecek, içecek servis ekipmanlarını üreten Türkiye buklet sektörünün en önemli sorunlarının, standartlaşmadan uzak üretim ve destek mekanizmalarından göz ardı edilmesi olarak öne çıkıyor.



Buklet sektörünün üretimle ilgili sorunlarına hakim olduklarını ve bunlara çözüm üretmek için öncelikle çaba edeceklerini ifade eden BUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçındere,diğer bir önceliklerini de buklet konusunda kamuoyundaki bilinirliğin ve güvenirliğinin artırılmasının amaçlandığını açıklıyor.



Buklet ürünleri olmasaydı, konaklama tesis ve işletmelerinde kullanılan ürünlerin hijyenik olmayacağını, yerine kullanılacak ürünlerin gereğinden fazla ürün sarfiyatı nedeniyle ekonomik zararlar vereceğinin altını çizen BUSİD Başkanı Mehmet Yalçındere ayrıca, buklet ürünlerinin kişisel ihtiyaçlar kadar insan sağlığı içinde vazgeçilmez ve pratik malzemelerle ucuz reklam aracı olduğunun altını çiziyor.



Sektörün öncelikli ihtiyacı olan ürünlerde standartlaşmanın, denetim mekanizmalarının geliştirilmesini belirten Yalçındere, turizm sektörüne neredeyse tam bağımlılığına karşın turizm sektörünün faydalandırıldığı destek ve teşviklerle geliştirilmesinde göz ardı edildiğini belirtiyor.



Şimdi ihracat zamanı!



BUSİD Başkanı Mehmet Yalçındere sektörün çok genç ve dinamik, büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerken Avrupa Birliği, Ortadoğu, Afrika ve Rusya pazarının cazibesini artırdığını, buklet sektörünün ihracata daha fazla odaklanması gerekliliğini söylüyor.



BUSİD olarak sektörün üreteni, pazarlamasını olduğu kadar tedarikçilerinin tümünü kucaklamak istediklerini belirten Yalçındere ve BUSİD Yönetim Kurulu Üyeleri, “Buklet ürünleri sektörü artık çok daha güçlü, organize, tek bir ses olacak” diyor.



BUSİD kurucu yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Turan Aydın - Çerçi Kozmetik, Aydın Çaloğlu - Sistem Otelcilik, Burak Besnili - Temko Temizlik, Deniz Danışman - Deniz Buklet, İlker Duran - Detay Turizm, İzzet Hızlı - Han Kozmetik, Hamit Yakın - Sun Turizm, Hüseyin Özbakır - RH Tekstil, Mahmut Küçükdoğan - Mahmut Tekstil, Mehmet Yalçındere - Güno Pazarlama, Seza Uğrubol - Turunch Kozmetik, Süleyman Sadi Tanay - Tanay Turizm.











