

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday adaylarından Jeb Bush, Güney Carolina'daki ön seçimin ardından yarışı bıraktığını açıkladı.







ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Demokratlarda eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Nevada'da, Cumhuriyetçilerde ise emlak milyarderi Donald Trump Güney Carolina'da yapılan ön seçimleri kazanarak güven tazeledi.







ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 58'inci başkanlık seçimleri için hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti içindeki ön seçim süreci sürüyor. Iowa'da 1 Şubat'ta başlayan, 9 Şubat'ta New Hampshire'da ön seçimlerin üçüncü ayağı, Demokratlar aday adayları için Nevada'da, Cumhuriyetçiler için ise Güney Carolina'da yapıldı.







Nevada'da Clinton ile tek rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı "parti toplantıları (caucuses)" şeklinde karşıya getiren ön seçimin galibi, yüzde 52,7 oy alan Clinton oldu. Sanders ise yüzde 47,2 oy aldı. Clinton'a galibiyeti getiren unsurlardan birinin eyaletteki Hispaniklerin oy tercihleri olduğu belirtiliyor. Bunun sonucunda Clinton 19 delege kazanırken, Sanders 15 delege elde etmiş oldu.







İlk ön seçimlerde Iowa'da Sanders'ı sadece binde 2 oranla geçebilen Clinton, ikinci ön seçimde yüzde 60 oy kazanan Sander'ın gerisinde kalmıştı. Üçüncü ön seçimi kazanan Clinton, bu sonuçla moral depolamış oldu.