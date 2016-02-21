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bush yarıştan çekildi

BUSH YARIŞTAN ÇEKİLDİ

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday adaylarından Jeb Bush, Güney Carolina'daki ön seçimin ardından yarışı bıraktığını açıkladı.

Tarih : 21 Şubat 2016, 11:06
Puan Ver : Bush Yarıştan Çekildi(10/10)8


ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday adaylarından Jeb Bush, Güney Carolina'daki ön seçimin ardından yarışı bıraktığını açıkladı.



ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Demokratlarda  eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Nevada'da, Cumhuriyetçilerde ise emlak  milyarderi Donald Trump Güney Carolina'da yapılan ön seçimleri kazanarak güven  tazeledi.



ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 58'inci başkanlık seçimleri için hem  Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti içindeki ön seçim süreci sürüyor.  Iowa'da 1 Şubat'ta başlayan, 9 Şubat'ta New Hampshire'da ön seçimlerin üçüncü  ayağı, Demokratlar aday adayları için Nevada'da, Cumhuriyetçiler için ise Güney  Carolina'da yapıldı.



Nevada'da Clinton ile tek rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı  "parti toplantıları (caucuses)" şeklinde karşıya getiren ön seçimin galibi, yüzde  52,7 oy alan Clinton oldu. Sanders ise yüzde 47,2 oy aldı. Clinton'a galibiyeti  getiren unsurlardan birinin eyaletteki Hispaniklerin oy tercihleri olduğu  belirtiliyor. Bunun sonucunda Clinton 19 delege kazanırken, Sanders 15 delege  elde etmiş oldu.



İlk ön seçimlerde Iowa'da Sanders'ı sadece binde 2 oranla geçebilen  Clinton, ikinci ön seçimde yüzde 60 oy kazanan Sander'ın gerisinde kalmıştı.  Üçüncü ön seçimi kazanan Clinton, bu sonuçla moral depolamış oldu.








Etiketler: Bush  Yarıştan  Çekildi    haber

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