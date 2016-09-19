

24 yaşında güzel, "Özcan'ın 'İkinci Şans' filminden benim sahnelerimi çıkarttığı haberleri yapıldı. Özcan bu haberleri benim ve menajerimin yaptırdığını sandı, bizi suçladı. Biz neden filme zarar vermek isteyelim ne çıkarımız var ki. Çok yazık ve ayıp. 5 yıl ilişkimizi korumak adına sessiz kaldım ama Özcan insanların tuzağına düştü, beni suçladı. Sonuçta bir geçmişimiz var. Sosyal medyadan benim için ‘galaya davetli değil' diye yazmış. Gerçekten çok kırıcı. Çocuk değiliz, büyümesini diliyorum" dedi.







Özcan Deniz, 'İkinci Şans' filminden Buse Narcı'nın sahnelerini çıkarttığı iddiası üzerine, “Menajer cinliği yapıyor, galaya katılmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.