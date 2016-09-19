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buse narcı fena patladı!

BUSE NARCI FENA PATLADI!

Yönetmen ve oyuncu Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran Buse Narcı, ayrılığın ardından medyaya yansıyan iddialara yanıt verirken, eski sevgilisine tepki gösterdi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 13:32
Puan Ver : Buse Narcı Fena Patladı!(6/10)3


24 yaşında güzel, "Özcan'ın 'İkinci Şans' filminden benim sahnelerimi çıkarttığı haberleri yapıldı. Özcan bu haberleri benim ve menajerimin yaptırdığını sandı, bizi suçladı. Biz neden filme zarar vermek isteyelim ne çıkarımız var ki. Çok yazık ve ayıp. 5 yıl ilişkimizi korumak adına sessiz kaldım ama Özcan insanların tuzağına düştü, beni suçladı. Sonuçta bir geçmişimiz var. Sosyal medyadan benim için ‘galaya davetli değil' diye yazmış. Gerçekten çok kırıcı. Çocuk değiliz, büyümesini diliyorum" dedi.



Özcan Deniz, 'İkinci Şans' filminden Buse Narcı'nın sahnelerini çıkarttığı iddiası üzerine, “Menajer cinliği yapıyor, galaya katılmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.








Etiketler: Buse  Narcı  Fena  Patladı    haber

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