BURUNDİ'DE MADEN KAZASI: 5 ÖLÜ
Burundi'de altın madenindeki göçük sonucu 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güvenlik yetkililerinden Anicet Nibaruta açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Kaziro ilçesindeki altın madeninde çökme meydana geldiğini söyledi.
Olayda 5 işçinin öldüğünü, 7 işçinin de yaralandığını belirten Nibaruta, yaralıların Mukenke hastanesine götürüldüğünü kaydetti.
kaynak:sabah
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