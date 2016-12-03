

"Kalpte ciddi sorunlar ve kilo problemleri yaşanır". Uzmanlar kalpte bir kriz durumu olsun veya olmasın burun tıkanıklığı sorununun çok riskli bir durum olduğunu, bu riskli durum dolayısı ile vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ve burun tıkanıklığı dolayısı ile yaşanan bir kriz durumunun söz konusu olmasa da kalp üzerinde damar yollarında bir takım sorunların söz konusu olabilecek olduğuna değiniyor.



Ayrıca uzmanlar burun tıkanıklığı sorunlarının söz konusu olduğunda direkt olarak bir doktordan yardım alınması gerektiği yönünde uyarılarını tekrarlamakta. Yaşadığımız bir kaza, yada burun içindeki bir sorundan tıkanıklık yaşanabilir. Uyku apnesi denilen bir sağlık sorununa da yol açabilir.



Uyku apnesi uyku halindeyken nefesin saniyelik de olsa kesilmesi olayıdır.



Buda uykuda ölüm riski taşımaktadır. Basit bir rahatsızlık gibi görülen burun tıkanıklığı kalpte büyümeye ve hipertansiyona neden oluyor. Birçok kişinin ciddiye almadığı burun tıkanıklığı, hem yaşam kalitesini etkiliyor hem de birçok hayati hastalığa neden oluyor. Dr. Denizhan Dizdar, bu hastalarda oksijenlenmenin bozulması nedeniyle ilerleyen yaşlarda kalp hastalıklarının görülebileceğinin altını çizdi.



"İnsanoğlu normal şartlarda burundan nefes almaya programlanmıştır.Gündüzleri burundan nefes almaya çalışırız, ağzımızı açsak bile bu durumun farkına varmayabiliriz". Ancak burunla ilgili esas problem uyku sırasında ortaya çıkar















kaynak:teknokanyon