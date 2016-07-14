

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan burun kanamaları şikayetleri ile ilgili Deva Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emre Polat Canbolat, yapılması gerekenler hakkında vatandaşlara önerilerde bulundu.



Burun içindeki yapının kuruması ve sıcaklığa bağlı kurumalarda çatlamalara yol açarak, burnun kanadığını belirten Canbolat, “Bizim klinik olarak gördüğümüz burun kanaması sebebi bu tür çatlaklardır. Bu kanama şekli korkulacak bir durum değildir. Çatlamalara bağlı kanamalarda, yakma çubuklarıyla o çatlak olan damarları yakarak, hastalarımıza müdahale edebiliyoruz.Fakat bazı hastalarda özellikle burun kanaması başka hastalıklarında bir belirtisi olabilmektedir. Tansiyon aşırı yükselmiş olabilir. Bazı kan hastalıklarına bağlı olarak burun kanayabilir. Beyinde gelişen bazı sıkıntılı hastalıklara da bağlı olarak burun kanamaları olabilir. Bu durumda hastalarımıza gerekli müdahaleyi yapıp şifalarını sağlıyoruz” dedi.



Burun kanamalarından korunma yolları



Burun kanamalarından korunma yolları hakkında bilgi veren Dr. Canbolat, “Özellikle güneşli havalarda mümkün olduğu kadar dışarıda dolaşmamak lazım. Gölgede durmak gerekiyor. Aşırı sıcakta başınızı ıslatmak da bir çeşit önlemdir. Özellikle tansiyon hastalarının evden çıkmamaları gerekiyor” diye konuştu.