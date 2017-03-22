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burun estetiğinde en önemli nokta…

BURUN ESTETİĞİNDE EN ÖNEMLİ NOKTA…

Burun estetiği yüz bölgesine yapılan genel bir değişim işlemi olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal en sık görülen estetik burun problemleri ve çözümleri ile ilgili bilgiler verdi.

Tarih : 22 Mart 2017, 14:57
Puan Ver : Burun Estetiğinde En Önemli Nokta…(6/10)4


Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Yüzün şeklinde ve görünüşünde merkezi bir rol oynayan burun aynı zamanda karakteristlik özellikte taşır. Çok güzel bir söz vardır "Hayat silgi kullanmadan çizilen resim sanatıdır" aslında burun estetiği de yaşamın içinde bir operasyondur. İnsanlarla ilk karşılaşmanızda yüzde en çok dikkat çeken kısım burnunuzdur. Yüzdeki en karakteristik organ burundur. Dolayısıyla estetik yaparken amacımız karakteristik burna sahip bir yüz ortaya çıkarmaktır" dedi.



 



kaynak:sabah








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