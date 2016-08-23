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burun estetiği sonrası

BURUN ESTETİĞİ SONRASI

Burun estetiğinin estetiksel kaygılardan olduğu kadar sağlık açısından da sorunların giderilmesinde tercih edildiği durumlar da mevcuttur. Burun, sağlık açısından da önemli bir yer tutar hayatımızda. Nefes alma fonksiyonların burun estetiği ile düzeltilebilmesi açısından da tercih edilmektedir.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 13:19
Puan Ver : Burun Estetiği Sonrası(0/10)


 BURUN ESTETİĞİ



Genellikle yüz güzelliğinden bahsedildiği zaman akla ilk gelen ve yüzümüzde bakıldığında ilk dikkat çeken kısım burun olur. Yüzümüzün tam orta yani odak noktasında olması da burunun dikkat çekici olmasına olanak sağlar. Bu sebeple yüz ile uyumlu olmayan bir burun estetiksel olarak kötü bir görüntü oluşmasına olanak sağlar. Güzellik kavramı da herkes için önemli olmakla birlikte özellikle de kadınlar için daha da önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı burun estetiği kaçınılmaz bir hal alır.



Burun estetiğinin estetiksel kaygılardan olduğu kadar sağlık açısından da sorunların giderilmesinde tercih edildiği durumlar da mevcuttur. Burun, sağlık açısından da önemli bir yer tutar hayatımızda. Nefes alma fonksiyonların burun estetiği ile düzeltilebilmesi açısından da tercih edilmektedir.



Burun estetiği, burnun istenmeyen şeklinin düzeltilerek daha estetiksel bir görünümün elde edilmesi işlemidir. Estetiksel kaygıların giderilmesinin yanı sıra sağlık problemleri de aynı estetik operasyonu sırasında giderilebilmektedir.



Hastaların burun estetiği olmaya karar verdiklerinde akıllarında oluşan en önemli soru estetik sonrası yüz ile uyumlu doğal bir burun elde edilip edilemeyeceğidir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde burun estetiği sonrasında hastanın durumu göz önünde bulunarak istediği şekilde ve yüzü ile uyumlu olan bir burun yapısı elde etmek uzman doktor ile oldukça kolaydır. Burun estetiğinde hastanın isteğinin önemli olmasının yanı sıra hastanın sağlık durumu ve yüz yapısı da oldukça önemlidir. Bu nedenle hasta ve doktorun burun estetiği öncesi karşılıklı olarak istek ve hastanın durumu göz önünde bulundurularak uygun bulunan şekilde planlanması ve uygulanması gerekir. Böylelikle istenilen sonuçların elde edilmesi kaçınılmaz olur.








Etiketler: Burun  Estetiği  Sonrası    haber

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