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burun estetiği psikolojik açıdan rahatlatıyor!

BURUN ESTETİĞİ PSİKOLOJİK AÇIDAN RAHATLATIYOR!

Estetik, kişinin kendini psikolojik açıdan daha iyi ve daha hoş hissetmesi ile beraber çoğu alanda daha sağlıklı bir hayat için de yapılan bir operasyon olmaktadır...

Tarih : 01 Temmuz 2016, 10:29
Puan Ver : Burun Estetiği Psikolojik Açıdan Rahatlatıyor!(5/10)6


 Estetik, kişinin kendini psikolojik açıdan daha iyi ve daha hoş hissetmesi ile beraber çoğu alanda daha sağlıklı bir hayat için de yapılan bir operasyon olmaktadır...



Burun estetiği yani bilimsel ismi ile rinoplasti estetik alanı içerisinde en fazla tercih edilen ve geniş bir yaş grubu tarafından talep gören estetik operasyonu olmaktadır...



Burnun eğriliklerini, uzunluğunu, büyüklüğünü, şişkinliğini revizyonu, yüz ile daha uyumlu ve daha şık bir burun görüntüsü elde etmek ve aynı zaman da rahat nefes almak isteyen kişilerin arzuları doğrultusunda ve ciddi bir çalışma ile yürütülen burun ameliyatı, 2-3 saat süren ve anestezi altında yapılan yalnız diğer operasyonlara göre daha ufak bir operasyon olması ile beraber etkili bir sonuç alınması için doğru bir adreste olunması gereklidir...








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