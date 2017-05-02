BURUN ESTETİĞİ ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT
Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini belirten Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Bazen görsel amaçlı yapılan bu ameliyat çoğu zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapılıyor. Amaç estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı bir burun elde etmektir.
Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişiklikler yapılabilir. Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyütülebilir, kontöründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucunun kalkıklığı ayarlanabilir. Ancak tüm bunların ne kadar ve ne derece gerçekleşebileceğine kişinin kıkırdak ve kemik yapısı ile cildinin kalınlığı izin verir" dedi.
Kişinin burnunun geniş veya uzun ise burun estetiği için uygun aday olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, "Diğer uygun durumlar, burun kemiği kırık ve çökükse, travma veya kaza sonrası burnun şekli değişmişse, burunda gözlük kullanımını engelleyecek derecede büyük kemer varsa, burun ucu düşükse, burun delikleri asimetrikse, burun aksında eğrilik varsa, burun tıkanıklığı sorunu burnun şekil bozukluğundan kaynaklanıyorsa estetik ameliyata uygundur" diye konuştu.
kaynak:sabah
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