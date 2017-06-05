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burun estetiği hangi durumlarda yapılır?

BURUN ESTETİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun estetiği yaptırma sebeplerini anlattı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 14:16
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Tam ortada yer alan burun, yüzün genel görünümünü, estetiğini, simetrisini etkilemek ile kalmaz, aynı zamanda tüm bakışları üzerine çekerek kişinin rahatsız olmasına da sebep olur. Bu nedenle burun estetiğine olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Burun estetiği fiziksel ve işlevsel sorunlar nedeni ile yapılır. Eğer estetik sorunlar ile birlikte nefes alma problemleri de yaşanıyorsa ve kişi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sorunlar yaşıyorsa burun estetiği olması gerekebilir.



BURUN ESTETİĞİNDE İŞLEVSEL VE YAPISAL SORUNLAR



Burundaki yapısal ve işlevsel sorunlar kişinin sağlıklı bir şekilde nefes almasına engel olabilir. İşlevsel ve yapısal bozuklukların birçoğunda genellikle estetik sorunlar da görülür. Örneğin nefes alma sorununa yol açan septum deviasyonu burnu tam ortadan ikiye ayıran kemik ve kıkırdak dokunun eğri olması durumudur. Bu eğrilik estetik açıdan kötü bir görünüme yol açtığı gibi burnun hava kanallarını da tıkayabilir. İnsanların yaklaşık olarak %80'inde septum eğriliği vardır. Bu durum burnun tek tarafından nefes alınmasına yol açabilir. Burun ameliyatları genel olarak septumun büyümesi durduktan sonra gerçekleştirilir. Septum deviasyonunun düzeltilmesini de içeren burun estetiği ameliyatlarından sonra hastalar nefes almakta ciddi derecede rahatlama hissederler. Ayrıca hastalarda çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen uyku apnesi ve horlama rahatsızlığının tedavisi edilmesi sağlanır.



 



kaynak:sabah








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