

Burun yapısında doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklar nedeni ile rahatsız olanlar bu durumda yaptıracakları operasyonlar ile istedikleri görünüme sahip olabilirler. Burun yapısında oluşmuş olan bozukluğa göre burun estetiği için farklı müdahale seçimleri yapılabilir. Küçültme, büyütme, kaldırma veya kemik aldırma gibi işlemler estetik amaçlı olarak yapıldığı gibi kişinin nefes almasını engelleyen durumlarda da tercih edilir. Yapılacak olan işlemlerde açık veya kapalı olarak seçimler yapılabilir. Bu durumda işlem sonrasında hasta da kalacak olan dikiş izleri için etkili sonuçlar alınabilir.







Estetik açıdan burun yapısından memnun olmayanlar burun ameliyatı ile istedikleri gibi bir sonuç elde edebilirler. Konusunda uzman olan estetik cerrah tarafından yapılacak olan işlemler ile daha başarılı sonuçlar alınabilir. Operasyon 1-2 saat kadar sürer ve hastaya verilen genel anestezi sayesinde hasta ağrı hissetmez. Ameliyat sonrasında hasta aynı gün sorun olmaması durumunda taburcu edilebilir. Hastanın gözaltlarında oluşan şişlik ve morluk bir hafta içinde geçeceğinden hasta normal yaşantısına geri dönebilir. Kısa süreli olarak yapılan operasyonlar ile hastaların istedikleri gibi bir burun yapısına sahip olarak daha hoş bir görünüme sahip olması sağlanır.







Açık veya kapalı olarak tercih edilecek olan burun estetiği fiyatları da buna göre değişebilir. Estetik operasyonlarda ödenecek olan tutarın hasta tarafından karşılanması gerektiğinden bu durumda detaylı olarak bilgi alınması gerekir. Burun yapısında yapılacak olan düzeltme işlemleri için hastanın taleplerini karşılayacak şekilde ameliyat seçenekleri sunulur. Ameliyat öncesinde gerekli tetkiklerin ve kontrollerin yapılması ile sorunsuz şekilde işlem yapılır. Bay veya bayanların tercih edebileceği operasyonların arasında yer aldığından farklı şekillerde yapılacak müdahaleler ile daha kaliteli sonuçlar elde edilmesi sağlanarak hastanın yaşam kalitesi de arttırılabilir.