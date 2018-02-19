Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı terörden temizlenmeden önce YPG'li teröristlerin bölgede hazırlık hazırlık yaptıkları sırada çekilen görüntüler ortaya çıktı.

TÜNEL KAZIYORLARDI

Görüntülerde teröristlerin bir yandan iş makineleri ile mevzi kazmaları bir yandan da tünel inşaatında çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: haberinburada