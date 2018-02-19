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Burseya alınmadan önce teröristler böyle görüntülenmiş

BURSEYA ALINMADAN ÖNCE TERÖRİSTLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

Afrin bölgesindeki Burseya Dağı terörden temizlenmeden önce, YPG'li teröristlerin bölgede yaptığı hazırlık çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 13:50
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı terörden temizlenmeden önce YPG'li teröristlerin bölgede hazırlık hazırlık yaptıkları sırada çekilen görüntüler ortaya çıktı.

TÜNEL KAZIYORLARDI

Görüntülerde teröristlerin bir yandan iş makineleri ile mevzi kazmaları bir yandan da tünel inşaatında çalıştıkları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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