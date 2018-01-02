BURSASPORLU YUSUF ERDOĞAN EVLENDİ
Trabzonspor'dan sezon başında Bursaspor'a transfer olan yıldız futbolcu Yusuf Erdoğan evlendi.
Bursaspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan hayatını Ürün Özdemir ile birleştirdi.
Çiftin nikah törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor ve Bursaspor'da birlikte forma giydiği takım arkadaşları ile spor camiasından birçok isim katıldı.
İÇ İŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta, genç çiftin nikah şahitliklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.Nikah töreninde kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, evlilik kurumunun önemine dikkati çekerek, çifte ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.
ERDOĞAN ÇİFTİNDEN TEŞEKKÜR
Nikah sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan çifti de kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Törenden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, eski takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'a mutluluklar diledi.
OLCAY ŞAHAN: TRABZONSPOR'UN BU SEZON HEDEFİNE ULAŞACAĞINA İNANIYORUM
Ligin ilk yarısında gerçek Trabzonspor'u herkese gösterdiklerini söyleyen Olcay, "İkinci yarı çok coşkulu bir Trabzonspor olacak. Lig güzel bir rekabete sahne olacak. Trabzonspor'un bu sezon hedefine ulaşacağına inanıyorum. Trabzonspor her zaman şampiyonlukla anılan bir kulüptür." ifadelerini kullandı.
OKAY YOKUŞLU: YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ
Sözlerine Yusuf Erdoğan'ı tebrik ederek başlayan Trabzonspor'un genç futbolcusu Okay Yokuşlu da kendilerini zor bir sezonun beklediğini belirtti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile takımın öz güveninin yerine geldiğini vurgulayan Okay, "Rıza hocanın gelişiyle galibiyet serileri başladı. Bizim de bu galibiyetlerle moralimiz üst seviyeye geldi. Yarışın içerisindeyiz. Son maçlarda aldığımız galibiyetlerle zirveye daha da yaklaştık. Yukarıdaki puan farkı oldukça az. Her şey olabilir, önümüzde 17 maçlık bir periyot var." diye konuştu.
Bursaspor'un genç futbolcusu Ertuğrul Ersoy ise yeşil-beyazlı takımın Avrupa kupalarında olmayı hakettiğini dile getirerek, bu hedefi başaracaklarına inandığını aktardı.
Kaynak: haberinburada
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