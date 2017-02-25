BURSASPORLU FUTBOLCULARA SALDIRI!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı.
Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi.
Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı.
Takımın çoğunluğunun darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi.
kaynak:habertürk
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