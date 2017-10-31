BURSASPORLU FUTBOLCULAR, MERTER YÜCE'NİN KIRILAN DİŞİ İÇİN SEFERBER OLDU
Bursasporlu futbolcular, çarpışma sonucunda dişi kırılan Merter Yüce'nin dişini bulmak için antrenmanda seferber oldu.
Bursaspor, 1 günlük iznin ardından ligin 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanın son bölümlerinde Merter Yüce'nin, girdiği ikili mücadele sonrası kırılan dişini bulmak için takım arkadaşları adeta seferber oldu.
TAKIM ÇİFT KALE MAÇ YAPTI
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından moral bulan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise iki farklı sahada amaca yönelik çift kale maç yaptı.
SAHADA DİŞ ARADILAR
Öte yandan antrenmanın son bölümlerinde girdiği ikili mücadele sonrasında Merter Yüce'nin dişi kırıldı. Deneyimli oyuncuya ilk müdahale yapılırken, kırılan dişini bulmak için de takım arkadaşları seferber oldu. Teknik Direktör Paul Le Guen ve Bursasporlu oyuncular, bir süre sahada Merter'in dişini ararken, ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Şilili oyuncu Cristobal Jorquera, tecrübeli oyuncunun dişini bularak teslim etti. Merter Yüce de Jorquera'ya sarılarak teşekkür etti.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: haberinburada
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