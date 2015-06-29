BURSASPOR'DAN EMRE BELÖZOĞLU YALANLAMASI
Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgilendiklerine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgilendiklerine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Başkan Recep Bölükbaşı, bu konuda şunları söyledi:
"Emre ile kesinlikle tasarrufumuz yok. Hem yaş olarak, hem de oyuncu profili olarak bize uyacak isim değil. Ben Emre'yi alarak ne taraftarımı, ne camiamı karşıma alırım. Emre'nin transferi için de ne teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, ne de transfer komitemizin bir teası olmadı."
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