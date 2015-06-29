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bursaspor'dan emre belözoğlu yalanlaması

BURSASPOR'DAN EMRE BELÖZOĞLU YALANLAMASI

Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgilendiklerine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Tarih : 29 Haziran 2015, 14:31
Puan Ver : Bursaspor'dan Emre Belözoğlu Yalanlaması(5/10)5


Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgilendiklerine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.



Başkan Recep Bölükbaşı, bu konuda şunları söyledi:

"Emre ile kesinlikle tasarrufumuz yok. Hem yaş olarak, hem de oyuncu profili olarak bize uyacak isim değil. Ben Emre'yi alarak ne taraftarımı, ne camiamı karşıma alırım. Emre'nin transferi için de ne teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, ne de transfer komitemizin bir teası olmadı."








Etiketler: Bursaspor  Dan  Emre  Belözoğlu  Yalanlaması    haber

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