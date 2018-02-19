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Bursaspor'da Le Guen kararı çıktı

BURSASPOR'DA LE GUEN KARARI ÇIKTI

Bursaspor Başkanı Ali Ay, yollarına Teknik Direktör Paul Le Guen ile devam edeceklerini söyledi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Bursaspor'da Le Guen Kararı Çıktı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor'da kulüp başkanı Ali Ay, teknik direktör değişikliğini düşünmediklerini, yollarına Paul Le Guen ile devam edeceklerini söyledi.

Özlüce Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Ali Ay, 8 haftadır galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.

"1-2 GALİBİYET SONRA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"

Özellikle dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaları gerektiğini ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getiren Ay, "İyi bir kadroya sahibiz. Bugünleri de atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Alacağımız bir-iki galibiyetle yeniden yükselişe geçeceğiz." dedi.

Ali Ay, teknik direktör Le Guen ve oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"LE GUEN İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"Camiada 8 haftadır galip gelememiş olmamız nedeniyle karamsar bir tablo çizilmeye başlandı. Genel olarak geçen sene yaşadığımız travmadan dolayı böyle endişe duyulduğunu düşünüyorum. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Dün akşamki maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitmemiz yönünde yorumlar var. Ben buna katılmıyorum. Teknik direktör değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak adına hocamızın arkasındayız. Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz."

Başkan Ay, camia olarak olumsuz tablodan kurtulup, umutla geleceğe bakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursaspor  Da  Le  Guen  Kararı  Çıktı    haber

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