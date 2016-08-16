Bursasporlu taraftarlar, yeni sezon öncesi kombine biletlere ilgi göstermedi. 45 bin kişilik stadyumu bulunan yeşil-beyazlı kulüp, şu ana kadar yalnızca 5 bin 500 civarı kombine satışı gerçekleştirdi.



Spor Toto Süper Lig'de 3 gün sonra başlayacak olan 2016-2017 sezonu öncesi Bursasporlu taraftarların kombine biletlere ilgi göstermediği gözlendi. Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, 33 bin kombine satarken, Konyaspor ise 27 bin civarında kombine satışı gerçekleştirdi. 45 bin kişi kapasiteli Timsah Arena Stadyumu'na sahip olan Bursaspor ise bu rakamların gerisinde kaldı. Yeşil-beyazlı kulüp, 250 ila 2 bin TL arasında değişen yeni sezon kombinelerinden yalnızca 5 bin 500 adet civarında satabildi.







Bursaspor'un yeni sezon öncesi satışa sunulan kombine biletlerinin satış fiyatları şöyle:







VIP Tribünü 1. kat: 2.000 TL



VIP Tribünü 2. kat: 2.000 TL



Batı Alt Tribünü (Kapalı): 1.500 TL



Doğu Üst Tribünü (Maraton): 400 TL



Doğu Alt Tribünü (Maraton): 600 TL



Güney Kale Arkası: 250 TL



Kuzey Kale Arkası: 250 TL